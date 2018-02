Serbien: Proteste in Belgrad am Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo (Video)

Proteste in Belgrad

Zum Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo kam es am Wochenden in Belgrad zu Protesten. Die Demonstranten sangen patriotische Lieder und hielten serbische Flaggen sowie riesige Flaggen des Kosovo.

Am Samstag gab es unter anderem in der serbischen Hauptstadt Belgrad Proteste gegen die einseitig erklärte Unabhängigkeit des Kosovo.

Die Demonstranten sangen patriotische Lieder über den Kosovo und schwenkten serbische Flaggen sowie riesige Flaggen des Kosovo. Sie skandierten "Kosovo ist das Herz Serbiens" und gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Die Angaben zur Anzahl der Demonstranten schwankt zwischen 300 und 2000 Menschen.

Auch in der Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo, in der sowohl Albaner als auch Serben leben, kam es zu Protesten und einer Explosion in der Nähe eines Uno-Gerichts, wo auch eine EU-Mission eingerichtet werden soll.

Am 17. Februar 2008 hatte die nordserbische Region Kosovo und Metochien einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt.

