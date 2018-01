Pro-Choice-Marsch in Warschau: Tausende gegen neues Abtreibungsgesetz der polnischen Führung

Quelle: Reuters Demonstranten in Warschau gegen polnische Gesetzespläne Abtreibung weiter einzuschränken (Polen, 17. Januar 2018)

Die Regierung in Polen arbeitet an einem neuen Gesetz, dass die Prozedur der legalen Abtreibung weiter einschränken soll. Frauen gingen am Mittwoch in der polnischen Hauptstadt zu Tausenden auf die Straße, um ihre Gegenstimme hören zu lassen.