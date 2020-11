Österreich: Ausgangssperre soll mit massiver Polizeipräsenz durchgesetzt werden (Video)

In Österreich herrscht seit Dienstagabend eine Ausgangssperre. Nach 20 Uhr dürfen die Menschen die Straßenaußer in Ausnahmefällen nicht mehr betreten. Das Ausgehverbot gilt vorerst für zehn Tage. Was danach passiert, ist noch offen.

