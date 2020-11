Terror in Österreich – ehemalige Außenministerin Kneissl: "Großangelegte konzertierte Operation"

Quelle: RT Terror in Österreich - ehemalige Außenministerin Kneissl: "Großangelegte konzertierte Operation"

Folge uns auf

Im Jahr 2020 wurden besonders viele radikalislamische Terroristen aus Österreichs Gefängnissen entlassen – und im Jahr 2021 kommen ähnlich viele hinzu. So kommentierte Karin Kneissl die Anschläge, die in Wien in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Schusswaffen begangen wurden.

"Großangelegte", "konzertierte" Operation – so wertete Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl die Terrorangriffe, die in Wien in der Nacht vom 02. auf den 03. November unter Schusswaffeneinsatz begangen wurden. Unter Verweis auf eine anonyme Quelle mit Kenntnis der Sachlage in den Sicherheitsdiensten sprach sie von immerhin 37 Attentätern. Mehr zum Thema – Wien nach Terroranschlag: Bundesheer übernimmt Objektschutz – Kanzler Kurz meldet sich auf Twitter Grundsätzlich sei gerade das Jahr 2020 ein vergleichsweise hartes für die Sicherheitsdienste gewesen – seien doch gerade in diesem Jahr besonders viele möchtegern-Terrortouristen aus den österreichischen Gefängnissen entlassen worden, die ihrerzeit unterwegs nach Syrien zu ihrem Dschihad gegen das legitime Staatsoberhaupt Baschar al-Assad abgefangen und zu fünf bis sechs Jahren Haft in Gefängnissen des Landes verurteilt wurden. Ähnlich werde auch das kommende Jahr 2021 aussehen, warnte die Diplomatin.