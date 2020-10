Proteste gegen neue Corona-Sperren in Frankreich: Polizei setzt Tränengas ein

Nach der Verkündung neuer Corona-bedingter Ausgangsbeschränkungen ist es in Frankreich zu Protesten gekommen. Demonstranten gingen auf die Straße, um die verhängten Maßnahmen anzuprangern. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die mit Tränengas reagierte.

Demonstranten begannen am Donnerstagabend einen Protestmarsch, der am Pariser Place de la République begann und anschließend mehrere Stadtbezirke durchquerte. Die Demonstranten skandierten Parolen gegen die Beschränkungen, einige schossen Feuerwerkskörper ab, zündeten Fackeln an und warfen Mülltonnen um.

🔴Manifestation en cours au départ de la Place de la République à Paris pour protester contre le confinement. #COVID19#confinement2#reconfinement2#Parispic.twitter.com/7tCIvGFXgN — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 29, 2020

In der Nähe des Centre Pompidou, etwa anderthalb Kilometer vom Ausgangspunkt des Protestzuges entfernt, stießen die Kundgebungsteilnehmer auf die Bereitschaftspolizei, die die Demonstranten mit Tränengas zerstreute.

🔴Plusieurs tirs de gaz lacrymogènes près du Centre Pompidou. Les clients d’un restaurant doivent évacuer et se réfugier dans l’établissement. #COVID19#confinement2#reconfinement2#Parispic.twitter.com/quRz5EbMQw — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 29, 2020

Ähnliche Aktionen fanden auch in anderen Teilen Frankreichs statt, unter anderem in den Städten Castres und Toulouse. Die Demonstranten skandierten "Revolution" und "alle hassen die Ausgangssperre".

« Tout le monde déteste le #confinement » « Révolution » clament les manifestants ce soir à #Toulousepic.twitter.com/0gaSl0K9g3 — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) October 29, 2020

Am Vortag hatte Präsident Emmanuel Macron neue weitreichende Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Sie traten am Freitag um null Uhr in Kraft und sind zunächst bis zum 1. Dezember befristet. Bürger dürfen sich nicht mehr ohne Weiteres frei bewegen. Menschen können zwar auf die Straße gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen, müssen dafür dann aber eine Bescheinigung ausfüllen. Sport ist eine Stunde pro Tag in einem Umkreis von einem Kilometer vom Wohnort erlaubt.

Macron argumentierte, die Beschränkungen seien notwendig, weil Frankreich "von einer zweiten Welle" des Virus "betroffen" werde, die – wie er voraussagte – "härter" und "tödlicher als die erste" sein werde. Bis heute hat das Land über 1,3 Millionen angebliche Infektionen und etwa 36.000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen, so die Daten der Johns-Hopkins-Universität.

