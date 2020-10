Bombenalarm im Bahnhof von Lyon: Frau ruft "Allahu Akbar" und droht, sich in die Luft zu sprengen

Quelle: AFP Der Bahnhof Part-Dieu in Lyon ist nach einer Bombendrohung evakuiert worden.

Am Donnerstag wurde am Bahnhof Part-Dieu in Lyon um 14.27 Uhr Bombenalarm ausgelöst. Eine Frau, die mehrere Taschen trug, drohte, diese zu sprengen, und rief laut übereinstimmenden Zeitungsberichten "Allahu Akbar". Die Station wurde sofort evakuiert, die Frau isoliert.

🚨 Une opération de police est actuellement en cours à la gare @LyonPartDieu, avec un périmètre de sécurité.

🔴 ÉVITEZ LE SECTEUR

🔴 TRAFFIC @TCL_SYTRAL INTERROMPU

🔴 NE GÊNEZ PAS L'INTERVENTION DES FORCES DE SÉCURITÉ 👮👮‍♂️ pic.twitter.com/Yn2N0WOVU0 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 22, 2020 Um 15.00 Uhr waren die Antiterror-Spezialeinheit RAID, die Antikriminalitätsbrigade und der Minenräumdienst vor Ort. Nach Informationen von RT Deutsch wurde die Frau auf einem Bahnsteig isoliert, und es wird überprüft, ob sie tatsächlich im Besitz von Sprengstoff ist. Der Bahnverkehr wurde in der gesamten Region komplett gestoppt und schwerbewaffnete Spezialeinheiten eingesetzt: ⚡URGENT - #Lyon : Une femme porteuse de plusieurs sacs aurait menacé de les faire exploser et aurait crié « Allah Akbar » en Gare de la Part-Dieu. La gare a aussitôt été évacuée et un périmètre de sécurité mis en place. #terrorisme#terrorism#terror#Islamisme#AllahAkbarpic.twitter.com/jEH4uawKPE — FranceNews24 (@FranceNews24) October 22, 2020 Laut Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF befinden sich derzeit (16:20 Uhr) noch immer Spezialeinheiten zur Bombenentschärfung in dem Bahnhof. 🔴 Deux équipes de déminage sont sur place, celles-ci effectuent des levés de doute sur les bagages laissés dans le Hall de la gare lors de l'évacuation.

Une équipe cynophile est en cours d’acheminement en gare de Lyon Part-Dieu. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 22, 2020