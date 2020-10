Fotos von König Felipe VI. bei Protesten in Barcelona verbrannt

Proteste gegen den Besuch von König Felipe VI. in Barcelona wurden Donnerstagabend mit der Verbrennung seiner Fotos eingestimmt. Am Freitag reist der spanische König in die katalonische Hauptstadt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen.

Es ist das erste Mal, dass er nach Katalonien kommt, nachdem neun Politiker der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung im Oktober 2019 zu mehreren Jahren Haftstrafen verurteilt wurden. Weitere Demonstrationen sind für die Dauer seines Besuchs geplant.