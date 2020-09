Neue Corona-Ausgangssperren in Madrid – Arbeiterviertel am meisten betroffen (Video)

Quelle: Reuters Neue Corona-Ausgangssperren in Madrid – Arbeiterviertel am meisten betroffen

In manchen Vierteln Madrids gelten seit Montagmorgen wegen steigender Corona-Infektionsfälle neue Ausgangssperren. Am sträksten sind die Arbeiterviertel in den südlichen Bezirken der Stadt betroffen.

Dort gingen Demonstranten schon am Sonntag gegen die neuen Maßnahmen auf die Straßen. Sie meinen, dass die Arbeiterviertel diskriminiert und isoliert werden.