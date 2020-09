RT-Exklusiv: Russland bittet im zweiten Rechtshilfeersuchen um Befragung von Alexei Nawalny

Wann kommt Medienperson Alexei Nawalny in Deutschland zu Wort? Auf dem Bild: während eines Demos in Moskau, Juli 2019

Russland bittet deutsche Behörden um medizinische und chemische Beweise für die von der Bundesregierung behauptete Nowitschok-Vergiftung von Alexei Nawalny. Auch ihn möchte das russische Innenministerium gerne befragen. Das geht aus dem zweiten Rechtshilfeersuchen hervor.

Als die Direktion für Verkehrswesen des Innenministeriums der Russischen Föderation des Sibirischen Föderalbezirks ihr erstes Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz am 27. August zum Fall Nawalny richtete, stand die Diagnose seiner Vergiftung mit dem hochtoxischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe noch nicht fest. Diese wurde am 2. September von den höchsten Vertretern der Bundesregierung in Form eines politischen Statements verkündet.

Bislang wurden allerdings keine Beweise zu dieser Behauptung vorgelegt, behördliche Zusammenarbeit gemäß dem Übereinkommen über die gegenseitige Rechtshilfe findet auf deutsche Initiative nicht statt. Auch die Ärzte der Berliner Charité, die Nawalny seit dem 22. August behandeln, halten sich bedeckt. Es ist nicht bekannt, wer und wie den "politischen Patienten" Nawalny behandelt. Es ist lediglich bekannt, dass der Chef der russischen NGO Fonds für Bekämpfung der Korruption (FBK), Alexei Nawalny, vor circa zwei Wochen aus dem Koma erwacht sei und sich auf dem Weg der Genesung befindet. Laut seinem letzten Instagram-Eintrag ist er mittlerweile durchaus sprech- und gehfähig.

Diese Umstände trieben die russische Seite dazu, das zweite Rechtshilfeersuchen an die deutschen Behörden zu richten. Der Text der Anfrage der Staatsanwalt und das dazugehörige Ersuchen der Transportpolizei liegen nun RT exklusiv vor. Das Dokument ist mit dem 14. September datiert und umfasst fünf DIN-A4-Seiten. Der wesentliche Unterschied zum ersten Rechtshilfeersuchen besteht darin, dass die russischen Ermittler die deutschen Experten nun unmissverständlich nach der chemischen Formel des "nervenparalisierenden Giftstoffes" fragen und den Wunsch äußern, Herrn Nawalny zu den Umständen seiner Erkrankung selbst zu befragen. Darüber hinaus erbitten sie auch die Teilnahme an der Befragung zweier hochrangiger Ermittler in Deutschland – dem jeweiligen Vertreter des Innenministeriums auf dem Gebiet "gefährlicher Substanzen" und der Tomsker Transportpolizei – zu bewilligen.

Quelle: RT

Vor allem ist es den Ermittlern wichtig, von Alexei Nawalny im Detail zu wissen, welche Vorerkrankungen und Beschwerden er vor seinem Zusammenbrechen hatte und welche Medikamente er zu sich nahm. Sie gehen nach wie vor in ihrer Hauptdiagnose von einer Störung des Kohlenhydratstoffwechsels und in der Nebendiagnose von einem akuten Schub einer chronischen Pankreatitis mit Störung der endo- und exokrinen Funktionen aus. Auch seine eigene Meinung zu der rapiden Verschlechterung seines Zustandes an Bord des Flugzeugs wäre von Bedeutung.

Quelle: RT

Quelle: RT

Die genauen Umstände zu dem Aufenthalt mit seinem Team in einem Hotel in der Stadt Tomsk sind ebenso ein Thema. Aus dem Ersuchen geht beispielsweise hervor, dass er das Zimmer im Hotel wechselte. "Mit wem hielt er sich dort auf?", fragen die Ermittler.

Im Hinblick auf die letzten Erkenntnisse über die sogenannten "Nowitschok-Flaschen" und ihrer unbemerkten Einfuhr nach Deutschland interessiert die Ermittler auch, welche persönliche Gegenstände von Herrn Nawalny wann und wo konfisziert wurden. War sie mit dem besagten Giftstoff kontaminiert, sollten alle Informationen zur chemischen Formel und die Ergebnisse der durchgeführten Spektralanalyse mitgeteilt werden, so die Ermittler.

Am 17. August stellte Alexei Nawalny das Video seiner Gefolgsleute ins Netz, in dem zu sehen ist, wie mehrere Personen sein Hotelzimmer durchsuchen und drei in Tüten eingewickelte Flaschen gegen den Willen der Hoteldirektion in einen Sack packen. Diese wurden dann später von der britischen Staatsbürgerin Maria Pewtchich mit einer Spezialmaschine nach Deutschland verfrachtet. Eine dieser Flaschen soll laut Bruno Kahl, Chef des deutschen Bundesnachrichtendienstes, mit einer besonders "giftigen Variante" des Nervenkampfstoffs Nowitschok kontaminiert gewesen sein.

Unterdessen versucht Deutschland die Organisation zum Verbot der chemischen Waffen (OPCW) einzubinden. Dies erfolgt gemäß Paragraf 8, Artikel 38e des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ). Der Vorwurf gegen Russland, diese geächteten Chemiewaffen gegen Alexei Nawalny eingesetzt zu haben, steht damit in Raum. Dieser deutsche Vorstoß stellt jedoch kein offizielles Verfahren für die Verifizierung der Vorwürfe dar. Russland wirft angesichts dieser Intransparenz sowohl Deutschland als inzwischen OPCW auch "dreckige Spiele" vor. Die Rückkehr zu geregelten juristischen Verfahren in der Aufklärung des Nawalny Falls böte allerdings die Gelegenheit, die politisch verfahrene Situation, die immer öfter als "echter Kalter Krieg" bezeichnet wird, zu entschärfen.

Mehr zum Thema - Fall Nawalny: Warum beschränkt die Bundesregierung das Untersuchungsmandat der OPCW?