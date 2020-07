Frankreich: Weltweit gesuchter Darknet-Händler von Kinderpornografie gefasst

Die französische Polizei ist in Zusammenarbeit mit der EU-Polizeibehörde Europol einem der meistgesuchten Kinderporno-Verbrecher der Welt auf die Spur gekommen. Am Montag bestätigte die Staatsanwaltschaft Bordeaux die Festnahme des Mannes in der vergangenen Woche.

Der 40-jährige Franzose soll Tausenden von Nutzern im Darknet den Zugriff auf Fotos und Videos mit kinderpornografischen Inhalten ermöglicht haben. Der Staatsanwältin Frederique Porterie zufolge soll der Mann auch eine "aktive Rolle" bei der Herstellung dieser Inhalte gespielt haben. Der Mann gehörte zu den weltweit "zehn meistgesuchten Kriminellen" in diesem Bereich, hieß es ferner. Beim Verhör habe er seine Taten eingeräumt, so Porterie. Mittlerweile befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Neben Verbreitung von Kinderpornografie werden ihm außerdem inzestuöse Beziehungen und sexueller Missbrauch von Minderjährigen zur Last gelegt. Mehr zum Thema - "Unfassbare" Bilder: Ermittler decken schweren Kindesmissbrauch auf