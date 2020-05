Coronakrise in Italien: Gute Zeiten für die Mafia (Video)

Quelle: AFP © / Giovanni ISOLINO

Die allgemeine Krise bietet auch Chancen. Nicht nur in der freien Wirtschaft. Auch die Organisierte Kriminalität ist offenbar in der Lage, von der momentanen Lage zu profitieren. Die überaus reichen Syndikate kaufen reihenweise in Not geratene kleine Unternehmen auf.

Angehäuft haben die Verbrecher ihren Reichtum mit Schutzgelderpressung, Drogen und Glücksspiel. Dennoch haben einige von ihnen nun das von der Regierung ausgezahlte Grundeinkommen beantragt. Auf die geringen Beträge könnten sie selbstverständlich verzichten. Es geht den Verbrechern vielmehr darum, den Staat zum Gespött zu machen.