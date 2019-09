"Einzigartiger Angriff auf Energieversorgung": USA sehen Iran hinter Attacke auf Raffinerie (Video)

Quelle: Reuters © Planet Labs Inc/Handout via Reuters Satellitenbilder zeigen das Ausmaß des Feuers an der von Drohnen angegriffenen saudischen Raffinerie, das kilometerlange Rauchwolken produziert (14. September 2019)

Folge uns auf

Am Samstag geriet die größte Ölraffinerie Saudi-Arabiens nach einem Drohnenangriff in Brand. Die Ölproduktion des Landes wurde laut Riad infolgedessen um die Hälfte reduziert. An den Börsen stieg der Ölpreis am Montag sprunghaft an.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich zu dem folgenschweren Angriff. Das US-Außenministerium hält dieses Bekenntnis jedoch für eine Nebelkerze. Tatsächlich sei der Iran für den Angriff verantwortlich. Beweise für diese Annahme blieb das Außenministerium aber bislang schuldig.