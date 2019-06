UN: Hinweise auf Verantwortung von Saudi-Kronprinz bei Khashoggi-Mord

Quelle: Reuters © Andres Martinez Casares Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman während des G20-Gipfels in Buenos Aires, Argentinien 30. November 2018.

Eine UN-Menschenrechtsspezialistin sieht "glaubhafte Hinweise" für eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen für die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi. Der Journalist wurde am 3. Oktober 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet.