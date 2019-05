Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Mekka: Saudischer König Salman weist Iran zurecht

Quelle: Reuters © Hamad l Mohammed Kuwaiti Der saudische König Salman bin Abdulaziz, der tunesische Präsident Beji Said Essebsi und Abu Dhabis Kronprinz Scheich Mohammed bin Sayed al Nahyan, Mekka, Saudi-Arabien, 31. März 2019.

Die saudische Führung hatte Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) und der Arabischen Liga zu Gipfeln in Mekka eingeladen. Der saudische König nutzte den Anlass, um den Iran zu kritisieren und die gemeinsame Haltung arabischer Staaten gegen den Iran zu bekräftigen. Teheran mische sich in innere Angelegenheiten anderer Länder ein, so der Vorwurf.