Israel: Stadt sperrt ihren Park für Palästinenser (Video)

Palästinensische Bevölkerung in der Nähe der israelischen Stadt Afula (Bild vom 11.04.2014).

Die israelische Kleinstadt Afula hat erklärt, die Nutzung ihres Parks obliege ausschließlich den Bewohnern der Stadt. Auf offizieller Ebene spricht es niemand aus, doch die Richtlinie ist offenbar ganz gezielt auf die palästinensische Bevölkerung der umliegenden Orte gemünzt.

Auch die in Afula ansässige israelisch-palästinensische Bevölkerung fühlt sich in dem Park jetzt nicht mehr willkommen.

Die Angelegenheit hat einigen Staub aufgewirbelt. Das Innenministerium muss nun in der Sache eine Entscheidung treffen.