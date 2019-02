Eichstätter Bischof nach Solidaritätsbesuch in Syrien: Weg mit den Sanktionen!

Quelle: AFP © Louai Beshara Syrische Christen feiern im Jahr 2018 Palmsonntag in der Kathedrale in Damaskus. Eine Versöhnung der verschiedenen Religionen hält der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke für möglich, allerdings müsse der Westen seine Position gegenüber Syrien ändern.

Der deutsche Bischof Gregor Maria Hanke hat, auf Einladung des syrisch-katholischen Patriarchen, das vom Krieg gebeutelte Land besucht. In einem Interview nach der Reise zeichnet er ein Bild von Syrien, dass so gar nichts mit der Berichterstattung in deutschen Medien zu tun hat.