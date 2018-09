US-Sicherheitsberater Bolton: Iran hat Schuld am Abschuss des russischen Flugzeugs über Syrien

Quelle: Reuters US-Nationalsicherheitsberater John Bolton und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu.

Laut dem Sicherheitsberater des US-Präsidenten trägt in Wahrheit der Iran die Schuld am Abschuss des russischen Flugzeugs. Bolton zufolge werden die USA ihr Militär so lange in Syrien halten, wie der Iran seine Truppen außerhalb der eigenen Staatsgrenzen einsetzt.