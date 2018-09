Russisches Verteidigungsministerium: US-Jets greifen Deir Ez-Zor mit verbotenem weißen Phosphor an

Zwei F-15-Jets bombardierten die Stadt Hajin mit weißer Phosphor-Brandmunition, die nach der Genfer Konvention verboten ist, so das Russische Zentrum für Versöhnung in Syrien.

Mehr zum Thema - Werte-Westen als skrupelloser Geiselgangster in Syrien

Nach den Angriffen wurden in der Gegend große Brände beobachtet", so Generalleutnant Vladimir Sawtschenko am Sonntag.