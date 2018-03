Aufständische vor dem Kollaps: Syrische Armee spaltet Ost-Ghuta in drei Teile auf

Quelle: Reuters

Die syrische Armee hat einen bedeutenden Fortschritt in ihren Bemühungen gemacht, das von Rebellen und Islamisten gehaltene Gebiet Ost-Ghuta am Stadtrand von Damaskus einzunehmen. Die Armee konnte das Rebellen-Gebiet in drei Teile spalten.