Gegen türkische Offensive: Syrische Armee unterstützt Kurden-Miliz YPG in Afrin

Syrische Staatsmedien haben angekündigt, dass regierungsnahe Kräfte der kurdischen YPG-Miliz in Afrin dabei helfen werden, die türkische Offensive zurückzuschlagen. Mit dem Vormarsch der von der Türkei unterstützten Rebellen wächst auch die Bereitschaft der YPG, nach Jahren wieder enger mit Damaskus zusammenzuarbeiten.

Der türkischen Offensive auf Afrin ging die Ankündigung der USA voraus, an der türkisch-syrischen Grenze eine kurdisch geführte Grenztruppe zu bilden. Die kurdische YPG wird von der Türkei als Ableger der PKK angesehen, welche in der Türkei und weiten Teilen Europas als Terrororganisation gilt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow machte unterdessen die USA für die Eskalation verantwortlich. Die US-Ambitionen hätten erst zur neuerlichen Eskalation geführt. Sollten die USA in Syrien wirklich am Kampf gegen den "Islamischen Staat" und der territorialen Integrität Syriens interessiert sein, so müssten sie das nun durch Taten beweisen.