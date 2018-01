USA planen kurdische Proxy-Armee im Norden Syriens - Interveniert die Türkei? [Video]

Quelle: Reuters © Goran Tomasevic (Symbolbild).

Auch nach der Niederlage des IS wollen die USA ihre Präsenz in Syrien nicht aufzugeben. Das Pentagon will im Norden Syriens die sogenannte Border Security Force ausbilden, eine überwiegend aus Kurden bestehende 30.000 Mann starke Armee. Die Türkei protestiert.