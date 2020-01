"Corona-Virus" breitet sich in Asien aus (Video)

Quelle: AFP © STR / AFP / DONG-A ILBO

Reinigungskräfte in Uniform und Gesichtsmasken stehen am 21.01.2020 neben einem Hinweis zur Infektionsprävention in einem Krankenhaus im südkoreanischen Incheon. In der Klinik wird eine 35-jährigen Chinesin isoliert behandelt, bei der das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde.