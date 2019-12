Pakistans Reformen auf Kurs: IWF bewilligt weitere 452 Millionen US-Dollar aus Rettungspaket

Pakistan hat die zweite Tranche in Höhe von 452,4 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Rettungsplanes des Internationalen Währungsfonds bewilligt bekommen. Der IWF nahm zur Kenntnis, dass Pakistans wirtschaftliche Reformen zu wirken beginnen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die zweite Tranche für Pakistan in Höhe von 452,4 Millionen US-Dollar im Rahmen des sechs Milliarden US-Dollar schweren Rettungsplans für das Land genehmigt.

Damit belaufen sich die Gesamtauszahlungen auf rund 1,44 Milliarden US-Dollar, so der IWF nach Abschluss der ersten Überprüfung der wirtschaftlichen Leistung Pakistans im Rahmen der erweiterten Fondsfazilität (EFF) am Donnerstag.

Während der IWF die Bemühungen Islamabads um wirtschaftliche Stabilität begrüßte, machte er deutlich, dass die Nation die weitere Umsetzung von Reformen zur Unterstützung eines nachhaltigen Wachstums sicherstellen müsse. Pakistan plant, seine Steuerreformen abzuschließen und Maßnahmen zu ergreifen, die unter anderem die Beseitigung von Steuerbefreiungen und Schlupflöchern sowie Veränderungen im Sektor der staatlichen Unternehmen umfassen. Der stellvertretende Chef des Fonds David Lipton erklärte:

Das pakistanische Programm ist auf Kurs und trägt erste Früchte. Die Risiken bleiben jedoch erhöht. Eine starke Eigenverantwortung und eine konsequente Umsetzung der Reformen sind entscheidend, um die makroökonomische Stabilität zu festigen und ein robustes und ausgewogenes Wachstum zu unterstützen.

Der Beamte fügte hinzu, dass ein flexibler und marktbestimmter Wechselkurs notwendig sei, um "die Wirtschaft gegen externe Schocks abzufedern und die Reservepuffer wieder aufzubauen".

Der IWF genehmigte im Juli eine 39-monatige EFF-Vereinbarung über sechs Milliarden US-Dollar für Pakistan, da das Land aufgrund des großen fiskalischen und finanziellen Bedarfs vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen stand. Das Programm sieht vor, dass Islamabad Maßnahmen zur Verringerung der öffentlichen Verschuldung, zur Sicherung des BIP-Wachstums und zur Ausweitung der Sozialausgaben sowie zur Durchführung von Reformen im Energiesektor ergreifen muss. Die erste Tranche des Rettungspakets wurde letzten Monat freigegeben, nachdem der IWF seine Mission in dem südasiatischen Land abgeschlossen hatte.

Nachdem Pakistan den ersten Teil der Finanzhilfe erhalten hatte, hob die Kreditratingagentur Moody's den Ausblick des Landes von negativ auf stabil an. Die in New York ansässige Agentur prognostizierte, dass die Reformen im Rahmen des IWF-Programms dazu beitragen werden, das Haushaltsdefizit Pakistans schrittweise zu verringern.

Mehr zum Thema - Nach neuer IWF-Tranche: Moody's hebt Pakistans Kreditausblick auf "stabil" an