Urlaub in Nordkorea – Staatsoberhaupt Kim eröffnet Luxusresort Samjiyon (Video)

Nordkoreas "Oberster Führer" Kim Jong Un bei der Eröffnung des Luxusresorts Samjiyon am 3. Dezember 2019

Die komplett ausgebaute und modernisierte Stadt Samjiyon am Fuße des Mount Paektu ist das neue Vorzeigeobjekt Nordkoreas. Skipisten, Wohnungen, Hotels mit exquisiten Spa-Bereichen schmücken das Areal, das dem "Obersten Führer" Kim Jong-un als Herzensangelegenheit galt.

Heimische Medien bezeichnen Samjiyon gar als "Inbegriff der modernen Zivilisation".

Weniger modern waren die Arbeitsbedingungen für die vielen tausend Arbeiter. So zumindest behauptete es die in Südkorea ansässige Onlinezeitung Daily NK. Angeblich soll es zu Zwangs- und Kinderarbeit gekommen sein.

Mit dem Projekt Samjiyon will Staatsoberhaupt Kim auch die Wirtschaft in dem international isolierten Land aufbauen. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Unterdessen hat Nordkorea kurz nach einer Gesprächsabsage an die USA einen "sehr wichtigen" Test an seiner umstrittenen Satelliten-Startanlage Sohae vermeldet. Der Test sei erfolgreich gewesen. US-Präsident Donald Trump warnte Nordkorea am Sonntag davor, seine Abrüstungszusagen zu brechen.