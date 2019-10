Hongkong: Unruhen haben schwerwiegende wirtschaftliche Folgen

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Folge uns auf

In Hongkong haben das 21. Wochenende in Folge gewalttätige Proteste stattgefunden. Die Unruhen lassen auch in Wirtschafts- und Finanzkreisen die Sorgen wachsen. Bisher galt Hongkong immer als stabil. Nun überlegen Unternehmen, ihren Sitz von dort zu verlegen.

Profiteur dieser Entwicklung ist Hongkongs südlicher Konkurrent Singapur. Seit Beginn der Proteste gab es dort bereits einen deutlichen Zuwachs beim Tourismus. Das Land ist stabil - ein Vorteile, das Hongkong zusehends verloren gehen.