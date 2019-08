China öffnet offiziell seinen Öl- und Gassektor für ausländische Unternehmen

Quelle: Reuters Öl- und Gastanks in einem Öllager in einem Hafen in Zhuhai, China

China hat seinen Öl- und Gassektor offiziell für die Erschließung durch ausländische Unternehmen geöffnet. Ausländische Firmen müssen sich fortan nicht mehr an Joint Ventures beteiligen, um in China Öl oder Gas zu fördern. Juristen verweisen auf Lücken in der Reform.