Fünf interessante Fakten über Indiens schnell wachsende Wirtschaft

Indien ist eine florierende Nation mit einer Bevölkerung von rund 1,37 Milliarden Menschen und gehört zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Das Land strebt das ehrgeizige Ziel an, in den nächsten fünf Jahren zu einer Fünf-Billionen-US-Dollar-Wirtschaft zu werden.

Hier sind einige interessante Fakten, die Sie über das Land vielleicht noch nicht gewusst haben.

1. Indiens Wirtschaft hat sich in weniger als 20 Jahren fast versechsfacht.

Zur Jahrtausendwende lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes nach Angaben der Weltbank bei rund 459 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr wurden umgerechnet 2,726 Billionen US-Dollar erwirtschaftet. Somit hat sich die indische Wirtschaft in weniger als zwei Jahrzehnten versechsfacht.

2. Indien hat die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt.

Die Wirtschaft des südasiatischen Landes soll im Geschäftsjahr 2019 um 7,4 Prozent wachsen, verglichen mit einem prognostizierten Wachstum von 6,3 Prozent in China und nur 2,5 Prozent in den USA. Das beeindruckende Wachstum liegt knapp unter der neunprozentigen Expansion der indischen Wirtschaft in den Jahren 2003 und 2008, bevor das Wachstum durch die globale Finanzkrise gebremst wurde.

3. Das jährliche BIP Indiens übertraf das von Frankreich im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich bald das von Großbritannien und Japan übertreffen.

Indiens Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 von 2,726 Billionen US-Dollar lag knapp unter dem französischen BIP von 2,778 Billionen US-Dollar, so die Weltbank. Laut dem globalen Beratungsunternehmen IHS Markit soll Indien bis zum Jahr 2025 ein Bruttoinlandsprodukt von 5,9 Billionen US-Dollar erreichen. Das Unternehmen hat prognostiziert, dass das Land bis Ende des Jahres das Vereinigte Königreich überholen und zu den fünf führenden Volkswirtschaften der Welt gehören wird. Es soll dann nur noch sechs Jahre dauern, bis das Land Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt hat, so die Studie.

4. Die Landwirtschaft macht 50 Prozent der Arbeitsplätze in Indien aus.

Indien ist der weltweit größte Milchproduzent und der zweitgrößte Produzent von Obst und Gemüse und verfügt auch über einen florierenden Handel mit Meeresfrüchten. Insgesamt macht die landwirtschaftliche Produktion mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze im Land aus.

5. Die Kraftstoffversorgung ist Indiens wichtigster Exportartikel, der 15 Prozent der Gesamtexporte des Landes ausmacht.

Indiens Gesamtexporte von Erdölprodukten machen mehr als ein Zehntel des Bruttowertes der Exporte aus. Das Land erzielt die meisten Einnahmen aus dem Verkauf seiner mineralischen Kraftstoffe, hauptsächlich Benzin, Diesel, Heizöl und Schmierstoffe. Im Jahr 2018 exportierte Indien Erdölprodukte im Wert von rund 48,3 Milliarden US-Dollar, von denen ein Großteil bereits veredelt war.