Chinas Präsident Xi: "Wir sind in Systemkonkurrenz mit dem Westen und der Sozialismus wird siegen"

Der chinesische Präsident hat einen neuen Artikel veröffentlicht, in dem er schreibt, dass der Sozialismus letztendlich im Wettkampf mit dem Kapitalismus siegen wird. Dies sei jedoch ein langer, komplizierter historischer Prozess, verbunden mit Widersprüchen.

Die theoretische Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas hat einen neuen Artikel von Präsident Xi Jinping veröffentlicht. Xi ist zugleich Generalsekretär der KP Chinas. Dem chinesischen Präsidenten zufolge kann nur der Sozialismus China retten. Auch zukünftig müsse das Land weiter am Sozialismus chinesischer Prägung festhalten, um sich weiterhin erfolgreich entwickeln zu können. China müsse auf dem Pfad der Reformen und der Modernisierung weiter voranschreiten.

Das Endziel der KP Chinas bleibe es, den Kommunismus aufzubauen. Das sei jedoch nur in einem langen Zeitraum möglich, möglicherweise über Dutzende von Generationen. Xi kritisierte die These, dass der Kommunismus nicht erreichbar sei. Die Aussagen des historischen Materialismus, also jener wissenschaftlichen Theorie, die von Karl Marx begründet wurde, seien immer noch aktuell. Der Marxismus müsse aber im Laufe der Zeit ständig an die aktuellen Umstände angepasst und erweitert werden.

Xi betonte seinen Glauben daran, dass das sozialistische chinesische Modell zukünftig weitere Erfolge bringen und die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem westlichen kapitalistischen System belegen wird. Augenblicklich befinde sich der Sozialismus in China jedoch in seiner Primärphase.

Xi erklärte, dass die westlichen Staaten wirtschaftlich und technologisch immer noch einen Vorsprung vor China hätten. Zwischen den kapitalistischen Staaten im Westen und China bestehe ein widersprüchliches Verhältnis von Kooperation und Systemkonkurrenz. Das wichtigste Ziel der chinesischen Kommunisten in dieser Epoche sei es, das Leben der Chinesen ständig zu verbessern und den Sozialismus aufzubauen.