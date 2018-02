Gruß gen Süden: Nordkorea hält Militärparade am Abend vor Eröffnung der Winterspiele ab

Quelle: RT

Zum 70-jährigen Jubiläum der Armeegründung Nordkoreas präsentierte Kim Jong-un seine militärische Stärke in einer Parade. Am Freitag werden jenseits der Grenze nach Süden die Winterspiele eröffnet, an der auch nordkoreanische Sportler teilnehmen.