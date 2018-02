Hoher Besuch bei den Winterspielen: Kim Jong-uns Schwester wird unter den Zuschauern sein

Quelle: Reuters © Damir Sagolj Kim Jong-un und seine Schwester Kim Yo-Jong, Pjöngjang, Nordkorea, 13. April 2017.

Kim Yo-Jong wird am Freitag im Tross einer hohen Delegation Nordkoreas in Südkorea eintreffen. Sie gilt als Vertraute ihres Bruders. Es wird vermutet, dass sie als Botin einer Nachricht ihres Bruders in den Süden entsandt wird.