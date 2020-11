Aserbaidschan reklamiert Eroberung strategisch wichtiger Stadt Schuscha – Armenien dementiert

Schuscha, die zweitgrößte Stadt Bergkarabachs, sei unter aserbaidschanischer Kontrolle, meldeten die Streitkräfte des Landes.

Die Opfer der Stadt Chodschali seien auf dem Schlachtfeld gerächt worden, sagte Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew.

Im Februar 1992 waren während des Krieges um Bergkarabach Hunderte aserbaidschanische Zivilisten von armenischen Einheiten getötet worden.

Schuscha nimmt in der aserbaidschanischen Geschichte eine besondere Stellung ein. Schuscha ist nicht nur die Perle Aserbaidschans, sondern ganz Kaukasiens. Nach 28 Jahren wird die Stimme des Muezzins wieder in Schuscha zu hören sein", erklärte Alijew in seiner Rede zur Nation.