Kirgisistan: Demonstranten stürmen Parlamentsgebäude

Demonstranten versuchen, während eines Protests gegen das Ergebnis der Parlamentswahlen auf das Gelände eines Regierungsgebäudes in Bischkek, Kirgisistan, zu gelangen.

In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek kam es am Montag zu spontanen Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei. Protestler sollen ins Parlamentsgebäude eingedrungen und der frühere Präsident Atambajew aus der Untersuchungshaft befreit worden sein.

In Kirgisistan sind Demonstranten auf das Gebiet des Weißen Hauses eingedrungen, wo sich das Parlament und die Präsidialverwaltung befinden. Das berichtet RIA Nowosti. Anhänger der Parteien, die es im Zuge der Wahlen nicht in die gesetzgebende Körperschaft der Republik schafften, drückten die Tore zum Gelände mit einem Lastwagen ein und stürmten dieses.

Laut Augenzeugenberichten verließ wenige Minuten zuvor ein Autokonvoi das Parlamentsgebäude. Die Menschen, die in das Weiße Haus einbrachen, riefen sich gegenseitig dazu auf, das Parlamentsgebäude nicht zu plündern.

Zeugen berichteten RIA Nowosti, dass Kadyr Atambajew, Sohn des ehemaligen Präsidenten Almasbek Atambajew, zusammen mit den Demonstranten das Gebäude betreten haben soll.

Berichten zufolge sollen die Protestler außerdem Almasbek Atambajew aus der Untersuchungshaft des Staatskomitees für Nationale Sicherheit befreit haben. Er soll nach Verhandlungen mit der Führung des Staatskomitees freigelassen worden sein.

Proteste in Kirgisistan

Am Morgen hatten etwa zweitausend Anhänger der Parteien, die es nicht ins Parlament schafften, mit einem Protest im Zentrum der kirgisischen Hauptstadt Bischkek begonnen. Sie forderten die Annullierung der Ergebnisse der am Sonntag stattgefundenen Parlamentswahlen und die Durchführung einer zweiten Abstimmung. Am Abend bewaffneten sie sich mit Stöcken und Pflastersteinen und begannen, Barrikaden zu errichten.

Laut dem Innenministerium versuchte die Polizei, die Demonstranten wegen ihres aggressiven Verhaltens auseinanderzutreiben, wobei es zu Zusammenstößen mit den Ordnungshütern kam.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mehr als 120 Verletzte in Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Etwa die Hälfte der ins Krankenhaus eingewiesenen Personen sollen Sicherheitskräfte sein.

Am Sonntag fanden in Kirgisistan Parlamentswahlen statt. Laut vorläufigen Angaben der Wahlkommission wurden insgesamt vier Parteien ins Parlament gewählt. Als Gewinner gelten die regierungsnahen Parteien Birimdik (Einheit) mit 24,5 Prozent und Mekenim Kirgistan (Mein Vaterland Kirgisistan) mit 23,8 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag laut offiziellen Angaben bei 56,5 Prozent.

Vertreter von Parteien, die an der Siebenprozenthürde scheiterten, weigern sich, die Ergebnisse der Wahl anzuerkennen. Ihre Anhänger beklagen massive Manipulationen der Abstimmung und fordern Neuwahlen. Staatschef Sooronbai Dscheenbekow räumte ein, dass der Urnengang vielerorts durch gekaufte Wählerstimmen überschattet wurde.

