Pakistanischer Zentralbankchef: Corona-Lockdowns sind "Luxus der Reichen"

Pakistan hob Anfang Mai einen zweimonatigen, landesweiten Lockdown auf. Die Regierung von Premierminister Imran Khan bemüht sich derzeit, Infektionsherde im Land zu bekämpfen und diese Gebiete wieder zu isolieren, nachdem die Covid-19-Fälle nach der Lockerung der landesweiten Abriegelung wieder sprunghaft ansteigen.

Der pakistanische Zentralbankchef Reza Baqir sagte gegenüber CNBC:

Wir sind sehr besorgt. In erster Linie ist dies eine Krise der öffentlichen Gesundheit – daran müssen wir uns denken. Erst in zweiter Linie ist es eine Wirtschaftskrise. Bis die Krise der öffentlichen Gesundheit bewältigt ist, sollten wir weiterhin mit Herausforderungen an der wirtschaftlichen Front rechnen.