Uruguay: Polizei beschlagnahmt 4,4 Tonnen Kokain – Rekordladung sollte nach Togo gebracht werden

Die uruguayische Polizei hat eine Rekordmenge Kokain beschlagnahmt. Im Hafen der Hauptstadt Montevideo wurden in Containern 4,4 Tonnen der Droge sichergestellt. Auf einer Farm im Department Soriano tauchte dann im Laufe der Untersuchung eine weitere Tonne Kokain auf.

Ersten Ermittlungen zufolge sollte das Kokain in Containern mit Soja versteckt und so nach Lomé im afrikanischen Togo geschmuggelt werden. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest, darunter den Besitzer der Farm. Wie die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Freitag mitteilte, sei es die bislang größte in Uruguay sichergestellte Menge Kokain. Medienberichten zufolge könnte die illegale Ladung einen Straßenverkaufswert von über einer Milliarde US-Dollar haben.

DGRTID - allanaron establecimiento rural donde se habrían cargado los contenedores intervenidos en el Puerto de Mdeo, (Km 292 de la Ruta 21 - próximo a Dolores, Soriano). Se incautó más droga en el lugar. Dueño e hijo detenidos y declarando en Fiscalía por estas horas. pic.twitter.com/E5VFudEkht — UNICOM (@MI_UNICOM) December 27, 2019

Zuletzt hatte der Zoll in Montevideo seine Kontrollen verstärkt, nachdem den Ermittlern eine Lieferung mit 4,5 Tonnen Kokain durchgerutscht war. Die Drogen wurden erst im Juli bei einer Inspektion im Hamburger Hafen entdeckt. Im November wurden in Uruguay über drei Tonnen Kokain beschlagnahmt, die in den westafrikanischen Hafen Cotonou in Benin verschifft werden sollten.

Uruguay gilt als wichtiges Transitland im internationalen Drogenhandel. Der Schmuggel von Kokain aus den Andenländern nach Europa läuft größtenteils über Westafrika. (dpa)