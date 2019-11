Morales bekommt in Mexiko Asyl – Bolivien ohne Regierung (Video)

Quelle: AFP © RONALDO SCHEMIDT Das Kongressgebäude in La Paz, Bolivien, am 12. November 2019.

Folge uns auf

Der abgesetzte bolivianische Präsident Evo Morales hat in Mexiko Asyl bekommen. In einer Ansprache kündigte er seine baldige Rückkehr an. In Bolivien greifen derweil Unruhen um sich, neoliberale Kräfte im In- und Ausland sprechen von einem "Sieg der Demokratie".

Tatsächlich steht Bolivien am Rande der Anarchie. Die Spitzen der Regierung sind geschlossen zurückgetreten. Das Land ist momentan ohne Führung. Einzig das Militär könnte kurzfristig die Macht übernehmen. Der Chef der Armee hatte Morales' Rücktritt mit einer entsprechenden Forderung ausgelöst. Angesichts der Bedrohung durch gut ausgerüstete Demonstranten und mangelnder Unterstützung seitens Polizei und Militär, sah sich Morales offenbar dazu gezwungen. Mehr zum Thema - Nach dem Staatsstreich: Bolivianischer Verteidigungsminister tritt zurück