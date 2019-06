Venezuela: Regierung wehrt weiteren US-unterstützten Putschversuch ab

Der venezolanische Geheimdienst hat erklärt, dass er einen Attentatsversuch gegen Präsident Nicolás Maduro vereitelt hat. Eine Gruppe von abtrünnigen Offizieren hätte geplant, den Präsidentenpalast zu stürmen, um einen derzeit inhaftierten General als Präsidenten zu installieren.

Der Plan von aktuellen und ehemaligen Militäroffizieren sah vor, den pensionierten General Raúl Isaías Baduel aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu befreien. Der General befindet sich dort seit 2017 in Haft, weil er die Regierung stürzen und den öffentlichen Fernsehsender einnehmen wollte, um sich dort selbst zum Präsidenten zu ernennen. Die Geheimdienste sagten, dass sie seit 14 Monaten an der Vereitelung dieses Putschversuches arbeiten.

Kernstück des Plans, der am 23. und 24. Juni ausgeführt werden sollte, war, Maduro und den Vorsitzenden der venezolanischen Verfassungsversammlung Diosdado Cabello zu ermorden und zeitgleich den Präsidentenpalast Miraflores sowie die Carlota-Militärbasis in Caracas in die Gewalt der Putschisten zu bringen.

140.000 beschlagnahmte Patronen für Maschinengewehre und mehrere Kampfgruppen sollten dazu genutzt werden, um Präsident Nicolás Maduro zu fangen", erklärte der Minister für Kommunikation und Kultur, Jorge Rodriguez, am Mittwoch und verkündete die Verhaftung der Verschwörer.

Rodriguez fügte hinzu, er glaube, dass der kolumbianische Präsident Iván Duque sowie der chilenische Präsident Sebastián Piñera die Finanzierung und weitere Unterstützung für das Komplott bereitgestellt haben. Auch der Sicherheitsberater der USA, John Bolton, sei in die Putschplanungen verwickelt.

Die Komplizenschaft und Beteiligung von Duque und der Regierung Kolumbiens an diesem faschistischen Versuch, mich zu ermorden, ist offensichtlich", sagte Maduro. "Kolumbien ist verschwörerisch, und wir werden das nicht tolerieren!"

