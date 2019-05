Venezuela: Guaidó plötzlich doch zu Gesprächen bereit (Video)

© Manaure Quintero Hat jetzt doch Redebedarf: Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaido.

In dieser Woche werden sich in Norwegen Vertreter des selbsternannten Übergangspräsidenten Venezuelas, Juan Guaidó, und des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro treffen. Der vom Westen unterstützte Putsch in Venezuela ist damit endgültig gescheitert.