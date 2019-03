500 Jahre nach Eroberung: Mexiko will von Spanien und Papst Entschuldigung

© Wikimedia - Public Domain Massaker von Cholula, Oktober 1519

Mexikos Präsident hat sich in einem Brief an den spanischen König und den Papst gewandt und diese aufgefordert, sich für die Eroberung seines Landes durch die Spanier vor 500 Jahren zu entschuldigen. Spanien will von einer Entschuldigung nichts wissen.