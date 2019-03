Wegen Einmischung: Venezuela erklärt deutschen Botschafter zu "Persona non grata"

Quelle: Reuters © Marco Bello Augenscheinlich gute Freunde: Der deutsche Botschafter in Venezuela Daniel Martin Kriener (M.) und der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido (R.), in Caracas, Venezuela, 19. Februar 2019.

Die venzolanische Regierung erklärte In einer offiziellen Bekanntmachung den deutschen Botschafter als "Persona non grata". Er habe sich wiederholt in die inneren Angelegenheiten Venezuelas eingemischt. Dem Botschafter wurde eine Frist von 48 Stunden gewährt, um das Land zu verlassen.