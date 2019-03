Venezuela: Guaidó vor Rückkehr - Bolton droht bei Festnahme mit "Konsequenzen"

Quelle: Reuters © Luisa Gonzalez US-Vizepräsident Mike Pence mit dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido während eines Treffens der Lima-Gruppe in Bogota, Kolumbien, am 25. Februar 2019.

Venezuelas selbsternannter Interimspräsident will den Druck auf Nicolás Maduro erhöhen - und am Montag in sein Heimatland zurückkehren. US-Sicherheitsberater Bolton warnt Maduro derweil vor einer Festnahme des Oppositionschefs und droht mit Konsequenzen.