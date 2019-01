Putsch in Venezuela: Maduro bereit zum Dialog mit Guaidó

Quelle: Reuters Venezuelas Präsident Nicolas Maduro während der Eröffnung des Gerichtsjahres beim Obersten Gerichtshof (TSJ) in Caracas, 24. Januar 2019.

Während seiner Teilnahme an der Eröffnung des Gerichtsjahres am Hauptsitz des Obersten Gerichtshofs in Caracas erklärte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, er "stimme der von den Regierungen Mexikos und Uruguays vorgeschlagenen Dialoginitiative zu."