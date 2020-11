Hunderte Demonstranten stürmen guatemaltekischen Kongress und legen Feuer (Fotos, Videos)

Die Demonstranten, von denen die meisten vermummt waren, brachen nach Berichten lokaler Medien die Eingangstür zum Parlament sowie zahlreiche Fenster auf und warfen Molotow-Cocktails ins Innere.

Noch sehr unübersichtliche Lage. Aber Hunderte Demonstranten haben vor knapp 1h den Kongress in #Guatemala gestürmt und Feuer gelegt. Sie fordern den Rücktritt des konservativen guatemaltekischen Präsidenten @DrGiammattei . https://t.co/dXe0HNAdOa

Etwa 10 Minuten lang gelang es den Demonstranten inmitten des sich ausbreitenden Chaos, einen Teil des Kongresses zu erstürmen und in Brand zu setzen.

Abgeordneten waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Plenarsaal, und im Moment ist nicht bekannt, ob es im Zuge der Vorkommnisse Verletzte oder Tote gab.

Der Sturm auf den Kongress fand während eines Tages massiver Proteste gegen den von der Exekutive unter dem Vorsitz von Präsident Alejandro Giammattei am Mittwoch für 2021 genehmigt Haushaltsentwurf statt.

#21N | Llegan más manifestaciones en la plaza de la Constitución, algunos indican que continuaran utilizando la fuerza si el presidente Alejandro Giammattei no renuncia. Vía: Dayana Rashon | #PeriodismoQueDaLaCara | pic.twitter.com/BBjv6GH1kw

Zu den Demonstrationen hatten Künstler-Kollektive, und Dutzenden weitere soziale Organisation aufgerufen. Der Haushaltsentwurf war verabschiedet worden, ohne dass die 160 Abgeordneten als Vertreter der Legislative an der Abstimmung teilnehmen konnten.

Präsident Giammattei erklärte via Twitter:

Ich wiederhole, dass man das Recht hat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu demonstrieren. Aber wir können auch keinen Vandalismus an öffentlichem oder privatem Eigentum zulassen. Jeder, der an diesen Verbrechen beteiligt ist, wird der vollen Gesetzeskraft unterworfen.