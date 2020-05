Ehe für alle tritt in Costa Rica in Kraft: Hochzeit zweier Frauen live im Fernsehen

Ehe für alle tritt in Costa Rica in Kraft: Hochzeit zwischen zwei Frauen live im TV (Archivbild)

Costa Rica wurde am Dienstag zum ersten Staat in Zentralamerika und zum 29. Staat weltweit, der gleichgeschlechtliche Ehen offiziell anerkennt. Die erste Hochzeit zwischen zwei Frauen wurde in der Nacht zum 26. Mai live im Fernsehen übertragen.

In Costa Rica ist in der Nacht zum Dienstag die erste offiziell anerkannte gleichgeschlechtliche Ehe in Zentralamerika geschlossen worden. Die Hochzeit zwischen zwei Frauen wurde live im staatlichen Fernsehen übertragen – nach einer dreistündigen Sendung zur Feier des "historischen Schrittes" samt Countdown. Die Zeremonie begann kurz nach Mitternacht (Ortszeit), ab diesem Moment wurde die Ehe für alle in Costa Rica möglich.

Costa Ricas Staatspräsident Carlos Alvarado Quesada verteidigte die neue Regelung in einer Ansprache an die Nation. Die Streichung von fünf Wörtern im bisherigen Gesetz werde einen bedeutenden sozialen und kulturellen Wandel im Land herbeiführen.

A partir de mañana, Costa Rica reconocerá el matrimonio igualitario. En unas horas, las parejas del mismo sexo, y sus familias, tendrán los mismos derechos que cualquier otra pareja o familia de este país. En unión, bajo una misma bandera, construyamos una mejor nación. pic.twitter.com/iZAlApnKWh — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

Der Politiker sagte ferner, es sei ihm bewusst, dass ein wichtiger Teil der Bevölkerung gegen das neue Gesetz sei. In diesem Zusammenhang mahnte er aber die Einheit der Nation an. Dank eines jahrzehntelangen Kampfes erkenne nun das Land die Rechte an, die die LGBTIQ-Gemeinde schon immer verdient habe.

Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario. Hoy celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas. Que sean la empatía y el amor la brújula que nos permita salir adelante y construir un país donde quepamos todas las personas 🇨🇷🏳️‍🌈 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

Mögen die Empathie und die Liebe der Kompass sein, der uns erlaubt, voranzukommen und ein Land aufzubauen, in dem für all uns Menschen Platz ist.

Das Verfassungsgericht des Landes hatte die gleichgeschlechtliche Ehe im November 2018 für legal erklärt. Es setzte aber eine Frist von 18 Monaten bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung.

