Dramatische Zunahme von Corona-Fällen in Brasilien: 15.305 Infektionen in 24 Stunden

Quelle: Reuters © RAHEL PATRASSO Dramatische Zunahme von Corona-Fällen in Brasilien: 15.305 Infektionen in 24 Stunden (Archivbild)

Folge uns auf

In Brasilien steigt die Zahl der Corona-fälle dramatisch an. Die Gesundheitsbehörde des südamerikanischen Landes meldete am Freitagabend (Ortszeit) 15.305 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Immer mehr Krankenhäuser verfügen über keine freien Intensivbetten mehr.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Brasília sind bislang landesweit 218.223 Corona-Fälle registriert worden. Im Zusammenhang mit dem Virus starben demnach 14.817 Menschen. Allein zwischen Montag und Dienstag wurden mehr als 800 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden erfasst. O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 15/05

▶️218.223 casos confirmados

▶️118.436 em acompanhamento

▶️84.970 recuperados

▶️14.817 óbitos

▶️2.300 óbitos em investigação

Saiba mais https://t.co/fIH1TRftNx#COVID19pic.twitter.com/Q1RoA1ODrr — Ministério da Saúde (@minsaude) May 15, 2020 Inmitten der Corona-Krise räumte Gesundheitsminister Nelson Teich nach nur einem Monat im Amt am Freitag vor allem wegen Unstimmigkeiten über den Einsatz von Cloroquin in der COVID-19-Behandlung seinen Posten. Immer mehr Krankenhäuser verfügen über keine freien Intensivbetten mehr, provisorische Kliniken öffnen. Auf Friedhöfen werden die Leichen in Massengräbern beerdigt. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der inzwischen mit einem Verfahren wegen politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei konfrontiert ist, drängt auf eine rasche Rückkehr zur Normalität. Vom Mitstreiter zum "Judas": Jair Bolsonaro beschimpft ehemaligen Justizminister Sergio Moro https://t.co/wYhoG5xMZy — RT Deutsch (@RT_Deutsch) May 3, 2020 Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns Hopkins University liegt das mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas sowohl bei der Zahl der Todesopfer als auch der Zahl der Infizierten nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder. (dpa) Mehr zum Thema - Coronavirus gilt in Brasilien offiziell weiterhin nur als "eine Grippe" (Video)