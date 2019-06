Nach Tod von Ex-Präsident Mursi: Ägyptische Sicherheitskräfte in hoher Alarmbereitschaft

Quelle: Reuters © Mohamed Abd El-Ghany Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi Tahrir Platz in Kairo, Ägypten, 13. Juli 2012.

Der ägyptische Ex-Präsident Mohammed Mursi verstarb am Montag bei Gericht, so ägyptische Nachrichten. Den einen gilt Mursi als Held des Arabischen Frühlings, für die anderen ist er kriminell. Ägyptische Sicherheitskräfte sind in hoher Alarmbereitschaft.