Referendum über Verfassungsänderungen in Ägypten: Staatsoberhaupt kann mehr Befugnisse bekommen

Quelle: Reuters

Am Samstag hat in Ägypten ein Volksentscheid über neue Machtbefugnisse für den Präsidenten begonnen. Über 61 Millionen Wahlberechtigte sind im nordafrikanischen Land aufgerufen, an dem dreitägigen Referendum teilzunehmen. Verweigerer müssen 30 US-Dollar Strafe zahlen.