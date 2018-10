Asiatisches Zika-Virus in Südwest-Afrika: Steigende Zahl seltener Geburtsfehler

Quelle: Reuters © Stephen Eisenhammer Phsyiotherapie für ein Kind, welches unter Mikrozephalie leidet, Luanda, Angola, 6. September 2018.

Zwischen Februar 2017 und Mai 2018 wurden in Angola mindestens 72 Kinder mit Mikrozephalie geboren. Forscher vermuten, dass es der erste Ausbruch durch asiatische Zika-Viren in Afrika ist, und befürchten die weitere Ausbreitung in andere afrikanische Länder.