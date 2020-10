Jahrhundertflut im Sudan führt zu einer Welle der Obdachlosigkeit (Video)

Der Sudan wurde in den letzten Monaten von unerbittlichen Überflutungen heimgesucht. Laut der Regierung schoss der Wasserstand in manchen Regionen bis zu 17 Metern in die Höhe. Die Fluten haben vielen Betroffenen ihre Habseligkeiten genommen und Hunderttausenden ihre Häuser zerstört.

