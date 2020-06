Französische Armee tötet Chef von Al-Qaida-Terrorgruppe in Mali

Französische Streitkräfte haben in Mali den Anführer der Terrorgruppe Al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQMI) getötet. Abdelmalek Droukdal leitete die Terrormiliz seit dem Jahr 1998. Bei dem Einsatz am 3. Juni wurden auch mehrere seiner engen Mitkämpfer "neutralisiert".

Das Verteidigungsministerium bestätigte den Tod des Terroristen. Wie Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly am Freitagabend auf Twitter schrieb, hatte der Einsatz noch am 3. Juni stattgefunden. Sie danke allem, die diese Operation ermöglicht hatten. Der Kampf für Frieden und Stabilität in der Region sei ein großer Erfolg.

Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Am 3. Juni neutralisierten die französischen Streitkräfte mit Unterstützung ihrer Partner (...) Abdelmalek Droukdal und mehrere seiner engen Mitarbeiter während einer Operation im Norden Malis.

Die Terrorgruppe war im Jahr 1998 noch unter anderem Namen gegründet worden. An ihrer Spitze stand der Algerier Abdelmalek Droukdal. Im Jahr 2006 schwor die Miliz dem Terrornetzwerk Al-Qaida die Treue. Mehrfach entführten und ermordete ihre Mitglieder Touristen. Die Terrorgruppe versuchte, nordafrikanische Staaten wie Tunesien, Mali, Mauretanien, Algerien und Burkina Faso durch Anschläge und Entführungen zu destabilisieren.

#BREAKING Head of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb killed in Mali: French defence minister pic.twitter.com/f3ClCcVbjw — AFP news agency (@AFP) June 5, 2020

Frankreich hat bei seiner Anti-Terror-Mission "Barkhane" im riesigen Sahelgebiet rund 4.500 Soldaten im Einsatz. Auch die Bundeswehr ist in Mali an zwei Einsätzen beteiligt, aber nicht an "Barkhane". (dpa)

Mehr zum Thema - Blutige Jahreswende: Neue Terroranschläge in Westafrika fordern über hundert Tote