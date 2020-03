Experte: COVID-19 für aktuelle Weltwirtschaftskrise nicht allein verantwortlich

Dies ist die größte Wirtschafts- und Finanzkrise unserer Zeit, meint der Chefökonom und Informationsmanager der Saxo Bank Steen Jakobsen gegenüber RT. Sie ist schwerwiegender als 2008 und vielleicht die größte Krise seit der Großen Depression der 1930er-Jahre, fügte er hinzu.

Der Grund dafür sei der gleichzeitige Zusammenbruch der Nachfrage, der Lieferkette und des Energiesektors. Diese drei Komponenten und die soziale Distanzierung, die auf der ganzen Welt stattfindet, bedeuten, dass der Konsum zusammengebrochen ist, so Jakobsen. Er erinnerte daran, dass die Weltwirtschaft zu 70 Prozent vom Konsum angetrieben wird. Der Ökonom erklärte:

Dies ist also die größte Krise, die wir je in dieser Größenordnung gesehen haben. Die Weltwirtschaft wird sich 2020 in einer Rezession befinden, das ist bereits garantiert, es ist keine Frage des Ob, es ist absolut sicher, dass wir sie haben werden.

Wir werden im zweiten Quartal einen Einbruch der BIP-Wachstumsrate von 20 bis 50 Prozent erleben, und das ganze Jahr wird ein Verlust für das BIP bedeuten.